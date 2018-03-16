Суд поддержал претензии ФАС к закупке Водоканала на 1,9 млрд рублей

Водоканал Петербурга проводил закупку на строительство очистных сооружений на Приморском шоссе с нарушениями. К такому выводу пришел Арбитражный суд города Москвы, поддержав претензии к ГУП Федеральной антимонопольной службы, говорится в сообщении УФАС Северной столицы от 16 марта.

По мнению ведомства, объявив конкурс на 1,9 млрд рублей, Водоканал предъявил избыточные требования к характеристикам закупаемых товаров. В частности, сварная конструкция должна быть покрыта грунтовкой, условная вязкость которой при температуре 20ºС соответствует определенным показателям, а содержание зерен слабых пород в щебне – не более 5%. Также заказчик неправомерно ограничил возможность участия в закупке организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, сославшись на постановление правительства РФ, утратившее силу. ФАС России выдала предписание об устранении выявленных нарушений.

Такие чрезмерные требования ограничивают конкуренцию на закупках, решили антимонопольщики. Водоканал не согласился с ФАС и попытался оспорить решение. Но суд отказал в удовлетворении заявленных требований, поддержав решение и предписание федеральной службы в полном объеме.