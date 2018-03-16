СМИ: По итогам проверки после крушения Ан-148 70 пилотов могут лишить лицензий

По итогам инспекции, которую провели после крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, 70 пилотов могут остаться без работы.

Как пишет 16 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс», проверка выявила около 70 нарушений при выдаче пилотам сертификатов. Их признали недействительными. Теперь летчиков либо лишат лицензий, либо отправят на переподготовку.

Как выяснилось, у второго пилота разбившегося Ан-148 «дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации», – сообщил источник «Интерфакса». Лицензия же должна выдаваться одновременно с дипломом.