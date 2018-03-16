Помогите Серёже самостоятельно сделать первый шаг

От новорождённого Серёжи родная мать отказалась, когда он появился на свет. Тот образ жизни, который вела женщина, пагубно отразился на здоровье малыша – у него ДЦП. Но он не остался один – сейчас мальчика воспитывает приёмная мама. И она борется за его здоровье, мечтает, что Серёжа сможет самостоятельно, без поддержки сделать свой первый шаг. Для этого необходимы постоянные занятия со специалистами. Но это требует немалых средств.

Благотворительный фонд «Милосердие детям» просит оказать помощь в сборе средств на курс реабилитации ДРЦ «Родник» для своего подопечного.

Лисенков Сережа, 1 год и 8 месяцев.

Диагноз: ДЦП.

Требуется реабилитация. Стоимость курса 143 650 рублей.

Родная мать отказалась от Серёжи, когда он появился на свет – для неё он не был желанным ребёнком. А поскольку во время беременности женщина принимала наркотики, то не могло не отразиться на здоровье малыша – он родился на три месяца раньше срока, весил всего один килограмм, а в дальнейшем возникло огромное количество проблем, одной из которых является ДЦП.

Когда Серёже исполнилось 6 месяцев, то его под опеку взяла женщина, которая стала бороться за его здоровье. Не без помощи специалистов, конечно. Сейчас мальчику 1 год и 8 месяцев, но ещё сильно отстает в физическом развитии: Серёжа не может самостоятельно сесть, он делает всего несколько шагов и только с опорой на руки, может лишь стоять на четвереньках и недолгое время у опоры.

Вместе с тем все специалисты отмечают тот факт, что Серёжа очень перспективный мальчик. Но при этом, добавляют, что максимум усилий необходимо приложить до четырёх лет. Под усилиями предполагается качественная специализированная помощь в реабилитации, а времени остаётся всё меньше. Поэтому реабилитация в центре «Родник» так важна для мальчика. Все основные и самые сложные навыки малышом были приобретены именно здесь. Уже на третьем занятии Серёжа демонстрировал те умения, которые приёмная мама Татьяна пыталась развить у него в течение целого года.

Неврологи советуют проходить реабилитации 3-4 раза в год. При этом эффективность развития не будет снижена. И именно поэтому Татьяна мечтает попасть в ДРЦ «Родник» на летнюю выездную реабилитацию.

Проблема заключается в том, что к основному счету за процедуры присоединяется плата за проживание и питание, так как курс будет проходить вдалеке от их дома. Сумма, которую выставил ДРЦ, является для Татьяны непосильной – почти 150 тыс. руб.

Татьяна воспитывает Серёжу одна и просто не способна накопить такую большую сумму, но понимает, что работа специалистов этого центра даёт реальные результаты в развитии её малыша. И есть все шансы, что скоро он сможет уже самостоятельно сделать свой первый шаг.

Благотворительный фонд «Милосердие детям» открыл сбор средств на курс реабилитации для Серёжи в центре «Родник», который поможет ему встать на ноги.

О том, как помочь Сереженьке, можно узнать на «Планете.ру» – ЗДЕСЬ.

Ознакомиться с медицинской документацией можно на официальной странице фонда – https://vk.com/album-60953077_251843720.