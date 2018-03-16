Помогите Серёже самостоятельно сделать первый шаг
Благотворительный фонд «Милосердие детям» просит оказать помощь в сборе средств на курс реабилитации ДРЦ «Родник» для своего подопечного.
Лисенков Сережа, 1 год и 8 месяцев.
Диагноз: ДЦП.
Требуется реабилитация. Стоимость курса 143 650 рублей.
Родная мать отказалась от Серёжи, когда он появился на свет – для неё он не был желанным ребёнком. А поскольку во время беременности женщина принимала наркотики, то не могло не отразиться на здоровье малыша – он родился на три месяца раньше срока, весил всего один килограмм, а в дальнейшем возникло огромное количество проблем, одной из которых является ДЦП.
Когда Серёже исполнилось 6 месяцев, то его под опеку взяла женщина, которая стала бороться за его здоровье. Не без помощи специалистов, конечно. Сейчас мальчику 1 год и 8 месяцев, но ещё сильно отстает в физическом развитии: Серёжа не может самостоятельно сесть, он делает всего несколько шагов и только с опорой на руки, может лишь стоять на четвереньках и недолгое время у опоры.
Вместе с тем все специалисты отмечают тот факт, что Серёжа очень перспективный мальчик. Но при этом, добавляют, что максимум усилий необходимо приложить до четырёх лет. Под усилиями предполагается качественная специализированная помощь в реабилитации, а времени остаётся всё меньше. Поэтому реабилитация в центре «Родник» так важна для мальчика. Все основные и самые сложные навыки малышом были приобретены именно здесь. Уже на третьем занятии Серёжа демонстрировал те умения, которые приёмная мама Татьяна пыталась развить у него в течение целого года.
Неврологи советуют проходить реабилитации 3-4 раза в год. При этом эффективность развития не будет снижена. И именно поэтому Татьяна мечтает попасть в ДРЦ «Родник» на летнюю выездную реабилитацию.
Проблема заключается в том, что к основному счету за процедуры присоединяется плата за проживание и питание, так как курс будет проходить вдалеке от их дома. Сумма, которую выставил ДРЦ, является для Татьяны непосильной – почти 150 тыс. руб.
Татьяна воспитывает Серёжу одна и просто не способна накопить такую большую сумму, но понимает, что работа специалистов этого центра даёт реальные результаты в развитии её малыша. И есть все шансы, что скоро он сможет уже самостоятельно сделать свой первый шаг.
Благотворительный фонд «Милосердие детям» открыл сбор средств на курс реабилитации для Серёжи в центре «Родник», который поможет ему встать на ноги.
О том, как помочь Сереженьке, можно узнать на «Планете.ру» – ЗДЕСЬ.
Ознакомиться с медицинской документацией можно на официальной странице фонда – https://vk.com/album-60953077_251843720.