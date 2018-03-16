Еще
16:56 16.03.2018
Новость часа
15:20
Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин
Пришлите свою новость!
16:52
Путин заявил о начале подготовки новых «майских указов»
16:29
Суд поддержал претензии ФАС к закупке Водоканала на 1,9 млрд рублей
16:26
СМИ: По итогам проверки после крушения Ан-148 70 пилотов могут лишить лицензий
16:18
Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром
16:11
Прокуратура Украины завела дело о выборах президента России в Крыму
16:08
Песков: Обвинение Джонсона в адрес Путина - «шокирующее нарушение дипломатических правил»
15:58
Город окончательно отказался от строительства путепровода в Петергофе
15:55
Дуэт Roxette приедет в Петербург поредевшим
15:52
В Петербурге превышен эпидпорог заболеваемости гриппом
15:42
На Савушкина заварили дырявую трубу ГВС
15:29
Петербург попадёт под пристальное внимание ЦИК в день выборов
15:20
Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин
15:16
Лахта Центр провел конкурс видео
15:01
В центре Петербурга трое приятелей оставили четвёртого без уха
14:59
Взрывчатку на «Невском проспекте» не нашли
14:54
День выборов в Петербурге будет скользким
14:47
Эксперты заявили, что «большая четверка» операторов связи не соблюдает цифровые права абонентов
14:40
В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону
14:37
В Петербурге перекроют улицы из-за митинга в честь воссоединения Крыма с Россией
14:33
СМИ рассказали о контактах фигуранта дела о перевозке наркотиков через посольство России в Аргентине с руководством МВД РФ
14:31
«Невский проспект» закрыли на проверку
14:26
Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни петербуржцев, родившихся в 2017 году
14:21
Песков о «новой холодной войне»: Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения
13:59
Строитель Крестов-2 выйдет из-под домашнего ареста за 3 млн рублей
13:54
Памфилова назвала незаконным изъятие у штабов Навального бланков наблюдателей
13:47
В Кремле сообщили, что могут начать высылать британских дипломатов еще до выборов
13:35
Отравившихся феназепамом школьников перевели из реанимации в отделение
13:19
Газовый баллончик в школе на Петергофском распылили ученики
13:17
Очевидцы: Грузовой транспорт не пускают на ЗСД
13:09
В Петербурге полковника запаса отправили в колонию за сдачу авиационных агрегатов на металлолом
13:04
Сотрудник «Ленсвета» арестован по делу о взятке
13:03
В Петербурге изъяли 22 тысячи бутылок поддельного алкоголя
12:58
Центробанк готовит снижение ключевой ставки
12:53
ФСБ проверит отели ЧМ-2018 на защищённость от кибератак
12:49
На взявшего «под судью» 200 тысяч адвоката из Петербурга возбудили дело
12:45
На Наличной рабочие спасали машину фанерой
12:38
Петербуржец и костромич получили уголовные дела за статуэтку с наркотиками
12:36
Электротранспорт Петербурга готовится к выборам
12:22
В школе на Петергофском распылили газовый баллончик, учащихся эвакуируют
12:15
В ДТП на Ленинском пострадал ребенок
12:08
СК пришел посмотреть на львенка в московской кальянной
12:07
Прокурор требует от компании Трампа предоставить документы о России
11:41
На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах
11:37
Наталья Поклонская продолжит борьбу с «Матильдой»
11:32
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании «уйти и заткнуться»
11:31
Телеком-операторы просят узаконить сбор больших пользовательских данных
11:15
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился под арест уже дважды
11:14
Владимир Путин встретится с петербургскими медиками
11:10
Россияне лишились 55 млрд из-за непонимания пенсионной реформы
10:57
Путин наградил трёх лучших наставников России
10:42
Россия сократила вложения в госдолг США
10:33
Двухметровый грабитель в очках навестил ювелирный в Кировске
10:27
В МИД РФ пообещали расширить «чёрные списки» в ответ на новые санкции США
10:22
Мины, гранаты, пять детонаторов с тротилом вынесла из колпинской квартиры полиция
10:05
Сомнологи Центра им. Алмазова ждут петербуржцев с проблемным сном
10:01
Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»
09:53
На КАД летает лёд
09:53
Риелтора подозревают в «отъёме» чужой квартиры в центре Петербурга
09:45
В России пройдет масштабная проверка молочного рынка
09:37
В Купчино бездомный погиб, греясь в трансформаторной будке
09:24
Всеволожская полиция вошла, когда брат рубил брата
09:19
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
09:14
Визит «соцработницы» обошелся пожилому петербуржцу в 540 тысяч
09:01
В Москве прогнозируют ультраполярное вторжение
08:48
На Выборгской набережной «шашечник» перекинул «Лексус» на встречку
08:41
Еще одного школьника с отравлением госпитализировали в Выборгском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.03.2018 16:18

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

Участники группы «Пикник» госпитализированы с травмами после аварии во Владимирской области днём 16 марта.
Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

Как сообщает региональная полиция, около полудня на 50-м километре автодороги Владимир — Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом и микроавтобусом Volkswagen. В аварии получили ранения семь человек.

По данным СМИ, в микроавтобусе Volkswagen находились музыканты популярной рок-группы «Пикник», они направлялись на концерт в Рязань. Из-за ДТП шоу отменили. Артистов с травмами госпитализировали.

Группа «Пикник» образована в 1978 году в Ленинграде, первый альбом музыканты записали в 1982 году. С тех пор коллектив выпустил 22 студийных альбома.

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29

Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: По итогам проверки после крушения Ан-148 70 пилотов могут лишить лицензий
Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром
Прокуратура Украины завела дело о выборах президента России в Крыму
Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин
В центре Петербурга трое приятелей оставили четвёртого без уха
Взрывчатку на «Невском проспекте» не нашли
В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону
СМИ рассказали о контактах фигуранта дела о перевозке наркотиков через посольство России в Аргентине с руководством МВД РФ
Газовый баллончик в школе на Петергофском распылили ученики
В Петербурге полковника запаса отправили в колонию за сдачу авиационных агрегатов на металлолом
Эти после угонов в плен не сдавались
«Будто самолет на дом упал»
Очевидцы: На Народного Ополчения произошло обрушение в жилом доме
Дацик - первый со времен Иисуса. Но все же грешен
Русский «Новичок» для британского перебежчика
Путешествие Фимы из Минска с мешком на голове
Как мигранты в Петербурге стали подданными короля
Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией
Перестрелка - от оплеухи до Рейхстага
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

скриншот с сайта youtube

В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.