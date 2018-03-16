«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость

Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.

О том, какую квартиру выбрать, чтобы получить доход, эксперты «Петербургской Недвижимости» расскажут на презентации в субботу, 17 марта. Приятный бонус для инвесторов – скидки на покупку квартиры.

На презентации «Инвестиции в недвижимость. Прибыль – 25%» будут представлены проекты, привлекательные с точки зрения инвестиций. Участники встречи смогут оценить рентабельность вложений в разные типы квартир в жилых комплексах компании Setl City и других застройщиков. Это объекты на старте продаж, стоимость которых к окончанию строительства может возрасти до 25%.

В завершение презентации менеджеры «Петербургской Недвижимости» для каждого из гостей проведут индивидуальные консультации по вопросам приобретения жилья и ипотечного кредитования и помогут выбрать объекты для вложений.

Мероприятие состоится в фойе главного офиса «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212. Начало в 12:00. Вход свободный.

Сроки акции: 17.03.2018г., подробную информацию о мероприятии и условиях предоставления скидки можно узнать, перейдя по ссылке https://www.spbrealty.ru/company/news/new-buildings/tolko-odin-den-dopolnitelnye-skidki-na-kvartiry-ot-setl-city или по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»