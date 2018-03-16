Прокуратура Украины завела дело о выборах президента России в Крыму

Украинская прокуратура завела уголовные дела в отношении членов избирательных комиссий Крыма по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность».

Как пишет 16 марта РБК, в надзорное ведомство с жалобой обращался Комитет избирателей Украины. После этого прокуратура установила, что члены избирательных комиссий Крыма «нарушают Конституцию Украины, Устав ООН, Будапештский меморандум (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 1994 года. — Прим. ред.) и другие международно-правовые акты».

Служба безопасности страны уже пригрозила гражданам Украины арестами за участие в организации выборов в Крыму. Это будет расцениваться как «сознательное оказание помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины». «СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих во временно аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ», — говорится в сообщении ведомства. Наказаниями рядовым участникам выборов, правда, пока не грозят.

Украина уже не в первый раз высказывает претензии по поводу выборов на полуострове. Замглавы ЦИК России Николай Булаев ранее заявлял: «Это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо».