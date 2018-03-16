Песков: Обвинение Джонсона в адрес Путина - «шокирующее нарушение дипломатических правил»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения главы британского МИДа Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина.

Об этом 16 марта сообщает РБК.

Ранее Борис Джонсон заявил, что, «по всей вероятности», приказ использовать химическое оружие для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля отдал президент России Владимир Путин.

Однако, по мнению Пескова, такие высказывания со стороны официального Лондона являются неподобающими. «Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», – заявил он. По словам пресс-секретаря президента, любая отсылка или упоминание главы РФ в этой связи является «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия».