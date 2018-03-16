Песков: Обвинение Джонсона в адрес Путина - «шокирующее нарушение дипломатических правил»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростительным нарушением дипломатического этикета обвинения главы британского МИДа Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина.
Об этом 16 марта сообщает РБК.
Ранее Борис Джонсон заявил, что, «по всей вероятности», приказ использовать химическое оружие для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля отдал президент России Владимир Путин.
Однако, по мнению Пескова, такие высказывания со стороны официального Лондона являются неподобающими. «Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», – заявил он. По словам пресс-секретаря президента, любая отсылка или упоминание главы РФ в этой связи является «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия».
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. По данным британских властей, при отравлении Скрипаля использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.