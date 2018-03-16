На Савушкина заварили дырявую трубу ГВС

28 домов перешли на штатную схему теплоснабжения после коммунальной аварии в Приморском районе Петербурга днём 16 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП ТЭК, за шесть часов (вместо отведенных по нормативу 13) специалисты справились с дефектом на трубопроводе у второго корпуса 137-го дома на улице Савушкина. К трём часам дня ремонтные работы завершились. 28 домов перевели на штатную схему отопления.

Трубу на Савушкина прорвало около 10 утра. На время устранения аварии отопление и горячую воду в квартирах не отключали.