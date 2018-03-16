СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
«Полис Групп» является официальным партнером АКБ «Россий капитал» по программам ипотечного кредитования. Для клиентов компании действуют специальные условия при оформлении жилищных кредитов.
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