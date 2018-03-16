Как на "Торфяновке" расширяют окно в Европу

Через несколько лет пограничный переход "Торфяновка" должен преобразиться: на пункте пропуска появится новое здание и в два раза больше полос для автомобилей и автобусов. Значительную часть денег на эту масштабную реконструкцию российского "окна в Европу" выделят сами европейцы.

Необходимость модернизации "Торфяновки", одного из самых загруженных пунктов пропуска на границе с Финляндией, назрела давно. Российский МАПП был введен в эксплуатацию еще в далеком 1958 году, а свои нынешние черты приобрел к памятной дате 50-летия Октябрьской революции, когда под руководством архитектора Сергея Сперанского и был спроектирован комплекс для пересечения границы. После этого его несколько раз перестраивали из-за растущего туристического потока, но грядущая реконструкция может кардинально поменять вид «Торфяновки».

"Проектом реконструкции предусмотрено полное разделение потоков движения транспорта на въезд и на выезд путем строительства отдельного выездного направления для автобусов и легкового транспорта и преобразования существующего въездного и выездного направления для легкового транспорта в отдельное въездное", – рассказал "Фонтанке" руководитель федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Виктор Люкшин.

Планируется также возведение нового здания для туристических групп. Вместо нынешних четырех полос для легкового транспорта будут оборудованы восемь, с модулями пограничного и таможенного контроля. Помимо этого еще две полосы будут выделены для автобусов. Это, по замыслу создателей проекта, позволит пропускать до 3570 автомобилей, 1950 грузовиков и 190 автобусов в сутки, что почти в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, на "Торфяновке" появится новый бокс углубленного досмотра и стоянка для машин.

По ту сторону границы следят за модернизацией российского пункта пропуска. Финское транспортное агентство (FTA) стало одним из партнеров грядущей реконструкции "Торфяновки". Как "Фонтанке" пояснил Юри Мустонен, менеджер международных проектов в FTA, уже сейчас Ваалимаа-Торфяновка является самым оживленным местом пересечения границы между нашими странами, что не может не волновать финнов.

«Очевидно, что в самом ближайшем будущем объем трафика между Россией и Финляндией значительно вырастет. С финской стороны пункт пропуска "Ваалимаа" уже в значительной степени модернизирован, хотя мы продолжим работы в этом направлении в следующие 3 – 4 года. Таким образом, можно сказать, что мы готовимся к будущему по обе стороны границы", – рассказал Мустонен. В Финляндии считают, что после реконструкции "Торфяновки" на границе будет "меньше очередей, меньше перегрузок и выбросов».

В масштабном преображении российских "ворот в Европу" заинтересованы и в ЕС. Поэтому у проекта реконструкции, на который потребуется 4,5 млн евро, будет совместное финансирование, причем большую часть выделит именно Европейский Союз. Предполагается, что европейский грант покроет почти 80% строительства и составит 3,6 млн евро. "В настоящее время заявка на реконструкцию МАПП "Торфяновка" подана на рассмотрение Еврокомиссии, – рассказала "Фонтанке" эксперт программы приграничного сотрудничества поддержки совместных проектов по внешним границам ЕС Валентина Чаплинская. – В ближайшее время, в начале апреля, мы надеемся получить от них ответ или комментарии".

Если проект не вызовет нареканий у еврочиновников, то начнется подготовка грант-контракта.

Однако свое "да" должна сказать и Россия, так как проекты приграничного сотрудничества смогут начать работать только после ратификации. "Соглашение о финансировании программ приграничного сотрудничества между Россией, ЕС и Финляндией подписано, но еще не ратифицировано в Государственной думе РФ", – напоминает Чаплинская.

Только после одобрения сторон можно будет говорить о сроках строительства. Если ничего не помешает, то все приграничное великолепие появится уже в конце 2021 года. Строительство начнется в 2020 году и продлится почти 36 месяцев. "Пока это все еще на стадии планирования, то есть все даты индикативны", – отметила Валентина Чаплинская.

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"