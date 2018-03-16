Петербург попадёт под пристальное внимание ЦИК в день выборов

В Центризбирком поступила 471 жалоба на применение административного ресурса.

Об этом пишут «Ведомости» 16 марта со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Больше всего сообщений о нарушениях избирательного права зафиксировано в девяти регионах: Московской, Ленинградской, Челябинской, Ростовской, Кемеровской областях, Петербурге, Чувашии, Ставропольском крае и Мордовии.

По словам Памфиловой, сотрудники бюджетных организаций Ленинградской области получили приказ подать заявления о голосовании по месту пребывания. В день выборов, 18 марта, их якобы отправят голосовать в сопровождении руководства. Из-за жалоб на административный ресурс в Кемеровской области Центральная избирательная комиссия направила обращение в прокуратуру.

Памфилова отметила, что ко всем проблемным регионам будет пристальное внимание в день выборов.

Ранее ЦИК обнаружил в Петербурге рекордное число открепившихся от своего участка для голосования.