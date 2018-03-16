Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что, «по всей вероятности», приказ использовать химическое оружие для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля отдал президент России Владимир Путин.

Об этом 16 марта пишет Sky News. Джонсон уточнил, что «нервно-паралитическое вещество было разработано и незаконно хранилось в России» и «очевидно, что атака руководилась из России». Напомним, сегодня утром пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «в любую минуту» может ответить на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

Справка:

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.