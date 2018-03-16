Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что, «по всей вероятности», приказ использовать химическое оружие для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля отдал президент России Владимир Путин.
Об этом 16 марта пишет Sky News. Джонсон уточнил, что «нервно-паралитическое вещество было разработано и незаконно хранилось в России» и «очевидно, что атака руководилась из России». Напомним, сегодня утром пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «в любую минуту» может ответить на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.
Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 16 марта 2018 г.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.