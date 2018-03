Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что, «по всей вероятности», приказ использовать химическое оружие для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля отдал президент России Владимир Путин.

Об этом 16 марта пишет Sky News. Джонсон уточнил, что «нервно-паралитическое вещество было разработано и незаконно хранилось в России» и «очевидно, что атака руководилась из России». Напомним, сегодня утром пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль «в любую минуту» может ответить на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

Foreign Secretary Boris Johnson says it is "overwhelmingly likely" that it was Russian President Vladimir Putin's decision to direct the use of a nerve agent on British soil