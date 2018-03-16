Финляндия поддержала перераспределение мест в Европарламенте после Brexit
Финляндия не будет бойкотировать план, предложенный Конституционным комитетом Европейского парламента, согласно которому 27 мандатов Великобритании будут перераспределены среди стран – участниц ЕС. Об этом заявил премьер-министр Юха Сипиля после заседания комитета по делам Европейского союза.
После Brexit Финляндия получит дополнительный портфель в Европарламенте.
Ранее против этого варианта выступил министр по европейским делам Сампо Терхо.
Справка:
У британцев было 73 места в парламенте. После Brexit 46 мандатов будут заморожены, а остальные распределены. По пять мест займут испанцы и французы, по три выдадут Италии и Голландии, еще два дополнительных мандата получат ирландцы. Всего один парламентский портфель отдадут Финляндии, наряду со Швецией, Эстонией, Данией и другими странами. 13 государств, включая Германию, не получат никаких мандатов после выхода Британии из ЕС.