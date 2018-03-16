Финляндия поддержала перераспределение мест в Европарламенте после Brexit

Финляндия не будет бойкотировать план, предложенный Конституционным комитетом Европейского парламента, согласно которому 27 мандатов Великобритании будут перераспределены среди стран – участниц ЕС. Об этом заявил премьер-министр Юха Сипиля после заседания комитета по делам Европейского союза.

После Brexit Финляндия получит дополнительный портфель в Европарламенте.

Ранее против этого варианта выступил министр по европейским делам Сампо Терхо.