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16.03.2018 15:25

Финляндия поддержала перераспределение мест в Европарламенте после Brexit

Финляндия не будет бойкотировать план, предложенный Конституционным комитетом Европейского парламента, согласно которому 27 мандатов Великобритании будут перераспределены среди стран – участниц ЕС. Об этом заявил премьер-министр Юха Сипиля после заседания комитета по делам Европейского союза. 

После Brexit Финляндия получит дополнительный портфель в Европарламенте. 

Ранее против этого варианта выступил министр по европейским делам Сампо Терхо.

Справка:

У британцев было 73 места в парламенте. После Brexit 46 мандатов будут заморожены, а остальные распределены. По пять мест займут испанцы и французы, по три выдадут Италии и Голландии, еще два дополнительных мандата получат ирландцы. Всего один парламентский портфель отдадут Финляндии, наряду со Швецией, Эстонией, Данией и другими странами. 13 государств, включая Германию, не получат никаких мандатов после выхода Британии из ЕС.


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Новости компаний
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
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16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть - Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт
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