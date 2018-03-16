Лахта Центр провел конкурс видео

Создатели Лахта Центра провели очередной конкурс среди творческой молодежи. На этот раз выбирали лучшие видео-ролики о проекте. В конкурсе поучаствовало 38 команд, более 100 человек.

«Архишанс» изначально был состязанием для молодых и начинающих профессионалов в области архитектуры и дизайна, впервые в нем участвуют «киношники». Любопытно, что именно в дни проведения конкурсных съемок петербургский небоскреб, уже ставший самым высоким в Европе, достиг финальной отметки 462 метра.

Жюри выбрало два видеопроекта-победителя конкурса. Первым по сумме баллов стал ролик «Лахта Центр – новая точка притяжения Санкт-Петербурга», авторы Андрей Сергеев, Виктор Сухоруков, Артем Урванцев и Игорь Осипов.

Лахта Центр – новая точка притяжения Петербурга from Lakhta Center on Vimeo.

Второй победитель – ролик «Lakhta 2018» Гарновой Анастасии, Гурьянова Ильи и Кирилла Трошина.



Lakhta Center. Construction Site Video Art from Lakhta Center on Vimeo.