В центре Петербурга трое приятелей оставили четвёртого без уха

Посиделки четверых жителей Петербурга закончились в больнице и отделе полиции, куда их развезли из парадной дома в центре города. Один из мужчин лишился части тела, а трем другим предстоит за это ответить.

Как сообщили 16 марта в управлении Росгвардии по городу и области, в ночь на пятницу компания развлекала себя горячительными напитками в доме 25 по Греческому проспекту. Мирные поначалу посиделки переросли в скандал. Алкоголь развязал не только языки, но и руки, и троица набросилась на строптивого приятеля. Мужчину избили, пырнули ножом, а в финале и вовсе отрезали ему правое ухо. Пострадавший звал на помощь и был услышан жильцами дома, которые позвонили в правоохранительные органы. Наряд вневедомственной охраны застал обидчиков и жертву на месте.

Мужчин задержали и доставили в 76-й отдел полиции, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сообщается, что задержанным от 27 до 36 лет. Их оппонента в состоянии средней тяжести госпитализировали в Мариинскую больницу.

Проводится проверка.