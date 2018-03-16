Еще
16:57 16.03.2018
Новость часа
15:20
Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин
Пришлите свою новость!
16:52
Путин заявил о начале подготовки новых «майских указов»
16:29
Суд поддержал претензии ФАС к закупке Водоканала на 1,9 млрд рублей
16:26
СМИ: По итогам проверки после крушения Ан-148 70 пилотов могут лишить лицензий
16:18
Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром
16:11
Прокуратура Украины завела дело о выборах президента России в Крыму
16:08
Песков: Обвинение Джонсона в адрес Путина - «шокирующее нарушение дипломатических правил»
15:58
Город окончательно отказался от строительства путепровода в Петергофе
15:55
Дуэт Roxette приедет в Петербург поредевшим
15:52
В Петербурге превышен эпидпорог заболеваемости гриппом
15:42
На Савушкина заварили дырявую трубу ГВС
15:29
Петербург попадёт под пристальное внимание ЦИК в день выборов
15:20
Министр иностранных дел Великобритании: Приказ об использовании нервно-паралитического газа, «по всей вероятности», отдал Путин
15:16
Лахта Центр провел конкурс видео
15:01
В центре Петербурга трое приятелей оставили четвёртого без уха
14:59
Взрывчатку на «Невском проспекте» не нашли
14:54
День выборов в Петербурге будет скользким
14:47
Эксперты заявили, что «большая четверка» операторов связи не соблюдает цифровые права абонентов
14:40
В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону
14:37
В Петербурге перекроют улицы из-за митинга в честь воссоединения Крыма с Россией
14:33
СМИ рассказали о контактах фигуранта дела о перевозке наркотиков через посольство России в Аргентине с руководством МВД РФ
14:31
«Невский проспект» закрыли на проверку
14:26
Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни петербуржцев, родившихся в 2017 году
14:21
Песков о «новой холодной войне»: Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения
13:59
Строитель Крестов-2 выйдет из-под домашнего ареста за 3 млн рублей
13:54
Памфилова назвала незаконным изъятие у штабов Навального бланков наблюдателей
13:47
В Кремле сообщили, что могут начать высылать британских дипломатов еще до выборов
13:35
Отравившихся феназепамом школьников перевели из реанимации в отделение
13:19
Газовый баллончик в школе на Петергофском распылили ученики
13:17
Очевидцы: Грузовой транспорт не пускают на ЗСД
13:09
В Петербурге полковника запаса отправили в колонию за сдачу авиационных агрегатов на металлолом
13:04
Сотрудник «Ленсвета» арестован по делу о взятке
13:03
В Петербурге изъяли 22 тысячи бутылок поддельного алкоголя
12:58
Центробанк готовит снижение ключевой ставки
12:53
ФСБ проверит отели ЧМ-2018 на защищённость от кибератак
12:49
На взявшего «под судью» 200 тысяч адвоката из Петербурга возбудили дело
12:45
На Наличной рабочие спасали машину фанерой
12:38
Петербуржец и костромич получили уголовные дела за статуэтку с наркотиками
12:36
Электротранспорт Петербурга готовится к выборам
12:22
В школе на Петергофском распылили газовый баллончик, учащихся эвакуируют
12:15
В ДТП на Ленинском пострадал ребенок
12:08
СК пришел посмотреть на львенка в московской кальянной
12:07
Прокурор требует от компании Трампа предоставить документы о России
11:41
На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах
11:37
Наталья Поклонская продолжит борьбу с «Матильдой»
11:32
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании «уйти и заткнуться»
11:31
Телеком-операторы просят узаконить сбор больших пользовательских данных
11:15
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился под арест уже дважды
11:14
Владимир Путин встретится с петербургскими медиками
11:10
Россияне лишились 55 млрд из-за непонимания пенсионной реформы
10:57
Путин наградил трёх лучших наставников России
10:42
Россия сократила вложения в госдолг США
10:33
Двухметровый грабитель в очках навестил ювелирный в Кировске
10:27
В МИД РФ пообещали расширить «чёрные списки» в ответ на новые санкции США
10:22
Мины, гранаты, пять детонаторов с тротилом вынесла из колпинской квартиры полиция
10:05
Сомнологи Центра им. Алмазова ждут петербуржцев с проблемным сном
10:01
Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»
09:53
На КАД летает лёд
09:53
Риелтора подозревают в «отъёме» чужой квартиры в центре Петербурга
09:45
В России пройдет масштабная проверка молочного рынка
09:37
В Купчино бездомный погиб, греясь в трансформаторной будке
09:24
Всеволожская полиция вошла, когда брат рубил брата
09:19
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
09:14
Визит «соцработницы» обошелся пожилому петербуржцу в 540 тысяч
09:01
В Москве прогнозируют ультраполярное вторжение
08:48
На Выборгской набережной «шашечник» перекинул «Лексус» на встречку
08:41
Еще одного школьника с отравлением госпитализировали в Выборгском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Выборы
Версия для печати
16.03.2018 14:54

День выборов в Петербурге будет скользким

К выборам президента РФ от Петербурга отступят морозы, обещают синоптики. В воскресенье ждут уверенный ноль, но предупреждают: дорога к избирательным участкам простой не будет. 

По данным Северо-Западного гидрометцентра, 18 марта ночные -10…-12 градусов, а в окрестностях и -15, днём поднимутся до ноля. Небо будет облачным, с прояснениями. Сильных осадков не ждут, но небольшой снег в дневное время не исключают. В течение дня будет дуть западный ветер, местами до 7 метров в секунду. На дорогах будет гололедица, предупреждают синоптики. У ответственных служб ещё остается время, чтобы посыпать их песком и снизить травмоопасность в день голосования. 

 

Справка:

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40

«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость

Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23

СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования

СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24

Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербург попадёт под пристальное внимание ЦИК в день выборов
День выборов в Петербурге будет скользким
Памфилова назвала незаконным изъятие у штабов Навального бланков наблюдателей
В Петербурге стартовали продажи техасского «Тахо»
Чиновники приготовились отражать хакерские атаки в день выборов
Денег нет, но кандидаты держались
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
Откуда у выборов хвост
Новый ЗакС в лицах
Выборы-2016: социологии мешает стыд
Машина из Горловки наехала на выборы
Текстовая трансляция: выборы-2016
Кого мы выбираем
Цена избирательного бюллетеня
Кандидат Долгополов желает познакомиться
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

скриншот с сайта youtube

В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах

Новости компаний
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
СК «Полис Групп»
16.03.2018 15:23
СК «Полис Групп» наградили за вклад в развитие ипотечного кредитования
СК «Полис Групп» получила награду за весомый вклад в развитие ипотечного кредитования АКБ «Российский капитал». Руководство банка выразило компании благодарность за совместную продуктивную работу.
ГК «Эталон»
16.03.2018 11:24
Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
15.03.2018 17:30
В «Золотые купола» приезжала Золушка
В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50
Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»
Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Фото предоставлено компанией Setl City
15.03.2018 11:55
Setl City в 2018 году начнет строить третий детский сад в ЖК «Чистое небо»
Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо» в 2018 году. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.
ГК «КВС»
15.03.2018 11:21
ГК «КВС» «меняет» Ваше старое жилье на новое
Вы уже давно планируете поменять свою старую квартиру на новую в престижном районе Санкт-Петербурга? Теперь у Вас есть возможность сделать это без потери сил и времени.
Магазин "Кей"
15.03.2018 10:00
Total War: Warhammer II – обзор игры от цифрового ритейла КЕЙ
Первая часть Total War: Warhammer от студии Creative Assembly, подарившей нам легендарную стратегическую серию Total War, собрала ворох положительных отзывов. В этот раз КЕЙ расскажет, чем вторая часть - Total War: Warhammer II отличается от первой и почему стоит купить этот продукт
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.