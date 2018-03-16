День выборов в Петербурге будет скользким

К выборам президента РФ от Петербурга отступят морозы, обещают синоптики. В воскресенье ждут уверенный ноль, но предупреждают: дорога к избирательным участкам простой не будет.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, 18 марта ночные -10…-12 градусов, а в окрестностях и -15, днём поднимутся до ноля. Небо будет облачным, с прояснениями. Сильных осадков не ждут, но небольшой снег в дневное время не исключают. В течение дня будет дуть западный ветер, местами до 7 метров в секунду. На дорогах будет гололедица, предупреждают синоптики. У ответственных служб ещё остается время, чтобы посыпать их песком и снизить травмоопасность в день голосования.