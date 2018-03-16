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16.03.2018 14:47

Эксперты заявили, что «большая четверка» операторов связи не соблюдает цифровые права абонентов

МТС, "Билайн", "МегаФон" и Tele2 не соблюдают цифровые права абонентов – такой вывод сделали эксперты «РосКомСвободы» и Общества защиты Интернета в рейтинге открытости мобильных операторов в России. Его опубликовали 16 марта.

Аналитики оценивали, насколько операторы связи готовы раскрывать данные своих пользователей по требованию госорганов. Кроме того, была дана оценка того, что компании делают для обеспечения прав граждан на свободу самовыражения и тайну частной жизни в условиях современных коммуникаций, а также соблюдения стандартов по защите цифровых прав человека и гражданина.

Для исследования использовались официальные веб-ресурсы всех четырех операторов мобильной связи, в том числе технические домены третьего и более высокого уровней, веб-ресурсы материнских компаний/группы компаний, в которые входят операторы, официальные блоги компаний, а также открытые источники информации.

Выяснилось, что никто из «большой четверки» не информирует абонентов о том, как применяются в работе системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которые, как известно, дают право на перехват трафика. Кроме того, в открытом доступе отсутствует информация о количестве таких запросов от госорганов, а также не объясняются процедура блокировки сайтов и порядок обжалования. В «РосКомСвободе» подчеркнули, что подобное отсутствие транспарентности российских компаний сильно отличается от практики операторов мобильной связи в Европе (например, Telia Company) или в США (например, AT&T), которые регулярно публикуют информацию о запросах правоохранительных органов.

В Институте исследований Интернета уточнили, что российское законодательство не обязывает операторов публиковать данные такого рода, наоборот, зачастую они не вправе раскрывать какую-либо информацию о запросах со стороны госорганов.

Однако, как сообщил один из разработчиков рейтинга Михаил Климарев, «не исключено, что вместе с правозащитниками и представителями отрасли будет сформирован некий пакет документов по реформированию цифрового законодательства». «Это очень полезная штука может быть. В том числе, если будет стандартный пакет для операторов. Например, типовое «соглашение пользователя», которое учитывает соблюдение цифровых прав», – пояснил Михаил Климарев.

«Мы исходим из того, что, если пользователь не может оценить отношение компании к соблюдению его прав в соответствии с публичными условиями прежде, чем подписывать договор, он лишается возможности сделать правильный выбор касательно поставщика доступа к Интернету», – пояснили в «РосКомСвободе». Подобное исследование в России проводилось впервые.


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