В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону
Из-за сбоя в работе канатной дороги лыжники и сноубордисты вместе со спортивным снаряжением падали вниз на полном ходу. Подъёмник не останавливался, набрал большую скорость, в месте, где экстремалы должны спешиваться, «разбрасывал» кресла вместе с пассажирами в разные стороны.
По предварительным данным, пострадали 10 – 12 человек, в том числе двое россиян. Восемь человек госпитализированы с повреждениями.
Из-за происшествия в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».