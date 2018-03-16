В Грузии сломавшийся подъёмник раскидал лыжников по горному склону

Кресельный подъёмник вышел из строя на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии 16 марта. О происшествии в социальных сетях написали очевидцы.

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Из-за сбоя в работе канатной дороги лыжники и сноубордисты вместе со спортивным снаряжением падали вниз на полном ходу. Подъёмник не останавливался, набрал большую скорость, в месте, где экстремалы должны спешиваться, «разбрасывал» кресла вместе с пассажирами в разные стороны.

По предварительным данным, пострадали 10 – 12 человек, в том числе двое россиян. Восемь человек госпитализированы с повреждениями.

Из-за происшествия в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».