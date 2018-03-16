В Петербурге перекроют улицы из-за митинга в честь воссоединения Крыма с Россией

В воскресенье, 18 марта, в центре Санкт-Петербурга будет ограничено движение, а с вечера субботы до утра понедельника – и парковка. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Причина ограничений праздничная – проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. Как писала «Фонтанка», официально на мероприятии будут отмечать именно эту годовщину, однако неофициально праздник связывают с выборами. Добавим, что по закону о выборах агитационные мероприятия в день голосования запрещены.

Подробнее о том, где нельзя будет проехать из-за воссоединения, читайте на «Водителе Петербурга».