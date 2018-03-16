СМИ рассказали о контактах фигуранта дела о перевозке наркотиков через посольство России в Аргентине с руководством МВД РФ
Один из обвиняемых по делу о контрабанде почти 400 кг наркотика из Аргентины в Россию в должности полицейского был «связующим звеном» между аргентинскими властями и российским МВД. При этом общался Иван Близнюк преимущественно с высшими чинами.
Как пишет 16 марта РБК со ссылкой на знакомых обвиняемого и источник, близкий к посольству, полицейский из Буэнос-Айрэса Иван Близнюк занимался организацией совместных мероприятий МВД России и Аргентины. Он не только работал полицейским, но также исполнял обязанности переводчика и ведал охраной диппредставительства.
За 2016 год подобных мероприятий было четыре, среди них – российско-аргентинская «Динамиада». Она включала в себя спортивные соревнования, культурную программу и торжественный прием, среди присутствующих — замглавы МВД РФ Игорь Зубов и посол Виктор Коронелли.
На фотоотчетах, опубликованных как на сайте общества «Динамо», так и на сайте МВД РФ, Близнюка можно найти рядом с Зубовым и с бывшим управделами российской таможни (ФТС) генерал-майором Сергеем Маленко. Последний тогда занимал пост зампредседателя «Динамо». Также в кадр попали и другие фигуранты «кокаинового» дела: механик Александр Чикало и бизнесмен Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором поставки. Общение со спортсменами и рядовыми полицейскими в обязанности Близнюка не входили, он разговаривал с руководством, рассказали РБК участники мероприятия. Его видели беседующим с Маленко, с Коронелли.
Кроме «Динамиады», Близнюк занимался визитом аргентинских правоохранителей в Москву в мае 2016-го, курировал делегацию от университета МВД РФ, которая посетила Аргентину в октябре того же года. Близнюка можно найти на фотографиях с мероприятия в Московском университете МВД им. В.Я. Кикотя, пишет РБК. Предполагается, что на одной из таких встреч предпринималась попытка ввезти наркотик в Россию.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать их перемещение. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. Андрея Ковальчука объявили в розыск.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.