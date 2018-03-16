СМИ рассказали о контактах фигуранта дела о перевозке наркотиков через посольство России в Аргентине с руководством МВД РФ

Один из обвиняемых по делу о контрабанде почти 400 кг наркотика из Аргентины в Россию в должности полицейского был «связующим звеном» между аргентинскими властями и российским МВД. При этом общался Иван Близнюк преимущественно с высшими чинами.

Как пишет 16 марта РБК со ссылкой на знакомых обвиняемого и источник, близкий к посольству, полицейский из Буэнос-Айрэса Иван Близнюк занимался организацией совместных мероприятий МВД России и Аргентины. Он не только работал полицейским, но также исполнял обязанности переводчика и ведал охраной диппредставительства.

За 2016 год подобных мероприятий было четыре, среди них – российско-аргентинская «Динамиада». Она включала в себя спортивные соревнования, культурную программу и торжественный прием, среди присутствующих — замглавы МВД РФ Игорь Зубов и посол Виктор Коронелли.

На фотоотчетах, опубликованных как на сайте общества «Динамо», так и на сайте МВД РФ, Близнюка можно найти рядом с Зубовым и с бывшим управделами российской таможни (ФТС) генерал-майором Сергеем Маленко. Последний тогда занимал пост зампредседателя «Динамо». Также в кадр попали и другие фигуранты «кокаинового» дела: механик Александр Чикало и бизнесмен Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором поставки. Общение со спортсменами и рядовыми полицейскими в обязанности Близнюка не входили, он разговаривал с руководством, рассказали РБК участники мероприятия. Его видели беседующим с Маленко, с Коронелли.

Кроме «Динамиады», Близнюк занимался визитом аргентинских правоохранителей в Москву в мае 2016-го, курировал делегацию от университета МВД РФ, которая посетила Аргентину в октябре того же года. Близнюка можно найти на фотографиях с мероприятия в Московском университете МВД им. В.Я. Кикотя, пишет РБК. Предполагается, что на одной из таких встреч предпринималась попытка ввезти наркотик в Россию.