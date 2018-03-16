Песков о «новой холодной войне»: Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с тем, что поддержка позиции Великобритании США, Францией и Германией означает начало новой холодной войны.
Как пишут 16 марта «Ведомости», Песков уточнил: «Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения. И рано или поздно британской стороне ведь придется своим коллегам, которые ее поддержали, представить какие-то вразумительные доказательства и перейти в режим утвердительных обвинений», – cказал Песков. Пока же этого нет, Кремль будет «смотреть и анализировать».
Напомним, утром 16 марта Песков заявил, что ответных мер на решение Великобритании о высылке российских дипломатов можно ожидать «в любую минуту». Он уточнил, что Кремль «удивлен» решениями Великобритании после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «То, что Кремль удивлен, — это совершенно правильно. Мы в международной практике еще не сталкивались с такой модальностью поведения, когда в отношении нашей страны выдвигаются очень серьезные обвинения с формулировкой «по всей видимости» и т. д.», – подытожил пресс-секретарь президента России.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.