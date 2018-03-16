Песков о «новой холодной войне»: Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с тем, что поддержка позиции Великобритании США, Францией и Германией означает начало новой холодной войны.

Как пишут 16 марта «Ведомости», Песков уточнил: «Вряд ли стоит употреблять такие апокалиптические выражения. И рано или поздно британской стороне ведь придется своим коллегам, которые ее поддержали, представить какие-то вразумительные доказательства и перейти в режим утвердительных обвинений», – cказал Песков. Пока же этого нет, Кремль будет «смотреть и анализировать».

Напомним, утром 16 марта Песков заявил, что ответных мер на решение Великобритании о высылке российских дипломатов можно ожидать «в любую минуту». Он уточнил, что Кремль «удивлен» решениями Великобритании после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «То, что Кремль удивлен, — это совершенно правильно. Мы в международной практике еще не сталкивались с такой модальностью поведения, когда в отношении нашей страны выдвигаются очень серьезные обвинения с формулировкой «по всей видимости» и т. д.», – подытожил пресс-секретарь президента России.