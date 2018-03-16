Строитель Крестов-2 выйдет из-под домашнего ареста за 3 млн рублей

Петроградский районный суд изменил меру пресечения гендиректору ГСК Виктору Кудрину, который курировал строительство изолятора «Кресты-2».

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 16 марта по ходатайству следствия домашний арест бизнесмену заменён на залог в размере трёх миллионов рублей.

Виктора Кудрина взяли под стражу в марте прошлого года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в присвоении и растрате.

Ранее суд распорядился смягчить меру пресечения бизнесмену Руслану Хамхокову. Генподрядчика Крестов-2 отправили под домашний арест. Хамхокову вменяется выплата 350 млн рублей в виде взяток при освоении бюджета пенитенциарного учреждения.