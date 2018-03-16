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16.03.2018 13:59

Строитель Крестов-2 выйдет из-под домашнего ареста за 3 млн рублей

Петроградский районный суд изменил меру пресечения гендиректору ГСК Виктору Кудрину, который курировал строительство изолятора «Кресты-2». 

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 16 марта по ходатайству следствия домашний арест бизнесмену заменён на залог в размере трёх миллионов рублей.

Виктора Кудрина взяли под стражу в марте прошлого года. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в присвоении и растрате.

Ранее суд распорядился смягчить меру пресечения бизнесмену Руслану Хамхокову. Генподрядчика Крестов-2 отправили под домашний арест.  Хамхокову вменяется выплата 350 млн рублей в виде взяток при освоении бюджета пенитенциарного учреждения. 

Справка:

«Кресты-2» строились с 2007 года, их стоимость составила 12 млрд рублей. Этих денег не хватило. Следствие считает, что сотни миллионов рублей уходили на взятки должностным лицам ФСИН. В частности, бывший замдиректора ведомства Николай Баринов обвиняется в получении 110 млн рублей. Экс-замначальника УФСИН Петербурга и области Сергея Мойсеенко обвинили в получении взятки 360 млн и организации убийства подчиненного.


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