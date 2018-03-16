Памфилова назвала незаконным изъятие у штабов Навального бланков наблюдателей

Никто не имеет права изымать направления для наблюдения на выборах.

Так глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала жалобы представителей штаба оппозиционера Алексея Навального на действия полиции.

«Они приходили и жаловались на то, что у них изъяли направления, — это недопустимо! Если есть претензии правоохранительных органов к кому-то из них по своей линии — это их компетенция. Но никто не имеет права изымать эти направления», — заявила руководитель Центризбиркома 16 марта.

Памфилова пообещала лично контролировать ситуацию с колл-центром движения «Голос», которому отказали в аренде помещения на 18 марта.

«Никому никаких препятствий не создаем и не допустим», — цитирует ее "Медуза".

Впрочем, в помощь ЦИК Алексей Навальный не верит:

«Вчера провели встречу с Памфиловой. Рассказали о обысках в штабах наблюдения. Она обещала направить письма в УВД. Сегодня утро обыски и изъятия: Кемерово, Якутск, Саратов, Красноярск. Направила», – пишет он сегодня в Telegram.

Напомним, накануне ряд региональные штабов Навального пожаловались на обыски, которые проводят у них полицейские под различными предлогами. Стражи порядка изымали бланки направлений на избирательные участки для наблюдателей.