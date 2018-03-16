Газовый баллончик в школе на Петергофском распылили ученики

Медики осмотрели учащихся 247-й школы в Красносельском районе Петербурга, в здании которой опустошили перцовый баллончик утром 16 марта.

Как рассказала «Фонтанке» одна из учениц, распылил газ на первом и втором этаже кто-то из школьников.

«Все начали кашлять, задыхаться, а некоторым ученикам потребовалась помощь медиков, около здания школы стояли две машины скорой помощи. Нас эвакуировали. Мы стояли на спортивном поле в районе получаса, после нас отпустили домой», — пояснила она.

Ранее в школе на Петергофском шоссе, 5, корпус 4, объявили эвакуацию, уроки прекратили, детей отправили домой.