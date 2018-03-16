В Петербурге полковника запаса отправили в колонию за сдачу авиационных агрегатов на металлолом

На три года в колонию общего режима отправил Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд полковника запаса Александра Колоскова. Экс-начальник технической службы авиационного управления главкомата ВВ МВД России признан виновным в мошенничестве. Одинаковый с ним срок получил и его пособник из гражданских – Андрей Ересько.

Как сообщает 16 марта пресс-служба судов города, в течение трех месяцев, с ноября 2011 года по январь 2012-го, из авиационно-технической службы МТО пропадали авиационные изделия: автоматы перекоса; втулки несущего винта; втулки рулевого винта и рулевой винт (без лопастей). Всего на сторону ушло 13 наименований на 9 миллионов рублей. Пропадали детали не сами, в их хищении обвинили полковника запаса Колоскова и работника ООО «Эксплуатация самолетного и вертолетного оборудования» Ересько.

По данным СМИ, преступники признавали авиационные агрегаты негодными к ремонту, превращая их по документам в «смешанный авиационный лом черного металла». Как говорят, Колосков и Ересько заработали на этом почти 21 миллион рублей. Их «бизнес» прекратили сотрудники военной контрразведки ФСБ.

Колоскова и Ересько отправили на 3 года в колонию общего режима. Кроме того, они должны возместить причиненный ущерб, то есть заплатить 9 млн рублей.