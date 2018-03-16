Сотрудник «Ленсвета» арестован по делу о взятке

Районный начальник «Ленсвета» Сергей Мовила арестован по делу о получении взятки. Подключение торгового объекта к электросетям он, по версии следствия, оценил в 59 тысяч рублей.

Как сообщает 16 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, постановление о взятии Мовилы под стражу на два месяца, до 13 мая, вынес Приморский райсуд.

«Ему предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере», – уточнили в пресс-службе.

Сергей Мовила возглавляет Приморский эксплуатационный район «Ленсвета», в зону обслуживания которого входит также Петроградский район. 14 марта его задержали у торгового павильона на проспекте Авиаконструкторов, 2, при получении денег, как считает следствие, за подключение стационарного торгового объекта на перекрестке улицы Ильюшина и Авиаконструкторов к городской сети электричества без оформления надлежащего договора.

Мовила вину не признает, поясняет пресс-служба судов. Он просил суд о домашнем аресте.