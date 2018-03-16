В Петербурге изъяли 22 тысячи бутылок поддельного алкоголя

В Петербурге ликвидировали подпольное производство и склады хранения поддельного алкоголя. Рейды в Невском, Фрунзенском и Пушкинском районах города, а также в Тосненском районе Ленобласти провели полицейские вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности и сотрудниками Росалкогольрегулирования.

Как 16 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе проверки было обнаружено более 22 тысяч бутылок алкогольной продукции, 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также свыше 300 тысяч поддельных федеральных специальных марок. Нашлась и производственная линия по розливу фальсификата, канистры, этикетки, стеклотара, крышки и пластиковые бочки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ (Производство или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации). Организаторов нелегального бизнеса ищут.