Все, чем запомнятся президентские дебаты-2018

«Фонтанка» напоминает, чем пытались заинтересовать публику Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Статистика неумолима: четыре из пяти эпизодов случились только благодаря наличию на дебатах женщины.

1. Павел Грудинин ушел с эфира на второй день после старта теледебатов, заявив, что это не дебаты, а балаган. Обещал, что вернется, только если формат дебатов изменят и кандидатам можно будет напрямую спорить друг с другом. Позже его пресс-служба объяснила, что Грудинин отверг дебаты только на Первом, а на остальные каналы будет ходить.

2. Прямые споры между кандидатами дали неожиданные всходы. Ксения Собчак облила водой из стакана своего соперника Владимира Жириновского. Перед этим лидер ЛДПР разразился в ее адрес гневной тирадой, в ход пошли такие сильные слова, как «черная грязь», «отвратительная баба», «дура», «тупая», и некоторые термины, запрещенные Роскомнадзором.

3. Павел Грудинин вернулся на дебаты. Но только за тем, чтобы извиниться от имени всех мужчин за Жириновского, поздравить Ксению Собчак с 8 Марта и подарить ей цветы. В процессе вручения цветов кандидаты обменялись милыми салонными колкостями. Совершив акт доброй воли, выдвиженец КПРФ снова покинул дебаты.

4. Ксения Собчак пустила скупую женскую слезу. Галантный Павел Грудинин прислал вместо себя доверенное лицо — журналиста Максима Шевченко. Но тот на дебаты пришел без цветов, да еще и присоединился к Владимиру Жириновскому в нелегком деле третирования Собчак. Итог — инфоповод федерального масштаба.

5. Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин пообещал сломать челюсть Максиму Шевченко. Выполнить предвыборное обещание кандидату помешала охрана. Все снова случилось из-за женщины. На этот раз — посторонней для избирательной кампании дамы, которую Сурайкин привел фактически с улицы и поставил за трибуну рядом с собой.