Центробанк готовит снижение ключевой ставки
На заседании 23 марта совет директоров Банка России обсудит вопрос об очередном снижении ключевой ставки.
Как передает РБК, об этом 16 марта сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. «Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки. Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, который, напомню, и принимает окончательное решение», — приводит издание слова Дмитриева.
Напомним, в 2017 году Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз. В результате она упала с 10% до 7,75%. 9 февраля 2018-го ставку снизили еще на 0,25 п.п. – до 7,5%. При принятии этого решения в ЦБ ссылались на низкие темпы инфляции. «Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», – говорилось в сообщении регулятора. Эксперты считают, что ставку могут опустить даже больше, чем обычно, — не на 0,25%, а сразу на 0,5% – до 7%.
Отметим, обычно вслед за снижением ключевой ставки ЦБ РФ следует снижение ставок коммерческих банков по кредитам и вкладам.