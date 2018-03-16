ФСБ проверит отели ЧМ-2018 на защищённость от кибератак
Технические специалисты ФСБ начали проверку гостиниц, которые летом примут игроков команд – участниц чемпионата мира по футболу.
Как пишет 16 марта РБК со ссылкой на собственный источник, представители спецслужбы тестируют установленное в гостиницах Wi-Fi оборудование. В проверке задействованы и сотрудники Роскомнадзора.
Специалисты отмечают, что злоумышленники в случае незащищенного доступа к Wi-Fi могут перехватить интернет-сессии постояльцев, а также получить доступ к коммерческой и административной информации отелей.
"Перехватив сессию в публичной Wi-Fi-сети, злоумышленники могут авторизоваться и получить все или почти все ваши данные — доступ к социальным сетям, банковским аккаунтам. Это полноценная слежка", — прокомментировал руководитель направления «Аудит» компании по кибербезопасности Group-IB Андрей Брызгин.
Первые результаты проверки показали плохую защищенность компьютерных сетей многих гостиниц. Отношение к информационной безопасности более серьёзное в отелях, которые управляются операторами с мировым именем.
Справка:
Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. На матчи продано больше 1,3 миллиона билетов. Большая часть досталась российским болельщикам. В десятку также входит и Великобритания, министры которой, как и королевская чета, намерены бойкотировать чемпионат из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.