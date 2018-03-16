На взявшего «под судью» 200 тысяч адвоката из Петербурга возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербургского адвоката. Андрей Грудин подозревается в получении от своего клиента 200 тысяч рублей, которыми будто бы предполагалось подкупить судью.

Как сообщает 16 марта Северо-Западное управление на транспорте СКР, адвокат подозревается в покушении на мошенническое хищение денег у своего доверителя, привлеченного к уголовной ответственности. Петербуржец находится под подпиской о невыезде, но судья якобы грозился заключить его под стражу, и цена свободы была определена в 200 тысяч.

По данным «Фонтанки», дело петербуржца, обвиняемого в краже автоприцепа, рассматривает Приморский районный суд. Интересы подсудимого представляет Андрей Грудин. Передача денег была запланирована в кафе «Чижик-Пыжик» на Московском вокзале. В конверте лежали меченые купюры, и во встречу Грудина с клиентом вмешались оперативники.

По мнению следствия, версия о деньгах «под судью» является выдумкой. Телефон Андрея Грудина не отвечает.