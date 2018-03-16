Петербуржец и костромич получили уголовные дела за статуэтку с наркотиками

В Петербурге торговец наркотиками решил усовершенствовать сервис для покупателей зелья и отправил запрещенное вещество с курьером в другой город. Посылка до пункта назначения не добралась, а явившегося за ней мужчину встретила полиция.

Как 16 марта сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, по подозрению в торговле наркотиками задержали 29-летнего жителя Северной столицы.

Следствие полагает, что он спрятал сто граммов растительного наркотика в гипсовую статуэтку и отправил курьерской службой в Кострому. Для пущей конспирации мужчина написал на посылке вымышленные персональные данные. Его 31-летний подельник оплатил заказ и пришел в пункт выдачи забрать наркотики, где его также задержали сотрудники полиции.

Транспортные полицейские выяснили, что поставщик уже имел проблемы с законом за незаконный оборот наркотических средств и кражу.

Предполагаемые продавец и покупатель получили уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Санкции по данной статье предусматривают до 20 лет лишения свободы.