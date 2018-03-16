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16.03.2018 12:36

Электротранспорт Петербурга готовится к выборам

Трамваи и троллейбусы переходят на усиленный режим работы 18 марта, в день выборов президента России.

Об этом сообщили 16 марта в «Горэлектротрансе». Там уточнили, что 18 марта весь электротранспорт «перейдет на режим работы по расписанию рабочего дня». 

«На линии будет находиться большее количество подвижного состава, чем в обычные выходные, интервалы между транспортными средствами будут также соответствовать графику будних дней. Трамвайные и троллейбусные маршруты, не работающие в выходные дни, 18 марта будут работать в режиме рабочих дней», – говорится в сообщении компании.

Причем «Горэлектротранс» в этом сообщении не объясняет, с чем связаны изменения. Очевидно, горожане должны иметь возможность любыми путями добраться до избирательных участков.

Справка:

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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