Электротранспорт Петербурга готовится к выборам

Трамваи и троллейбусы переходят на усиленный режим работы 18 марта, в день выборов президента России.

Об этом сообщили 16 марта в «Горэлектротрансе». Там уточнили, что 18 марта весь электротранспорт «перейдет на режим работы по расписанию рабочего дня».

«На линии будет находиться большее количество подвижного состава, чем в обычные выходные, интервалы между транспортными средствами будут также соответствовать графику будних дней. Трамвайные и троллейбусные маршруты, не работающие в выходные дни, 18 марта будут работать в режиме рабочих дней», – говорится в сообщении компании.

Причем «Горэлектротранс» в этом сообщении не объясняет, с чем связаны изменения. Очевидно, горожане должны иметь возможность любыми путями добраться до избирательных участков.