В школе на Петергофском распылили газовый баллончик, учащихся эвакуируют

Детей отправили домой с уроков в 247-й школе в Красносельском районе Петербурга днем 16 марта.

Прервать образовательный процесс пришлось из-за распылённого газового баллончика. О происшествии «Фонтанке» рассказали в школе на Петергофском шоссе, 5, корпус 4. Подробности произошедшего неизвестны.

Сейчас детей из младших классов забирают родителей. Остальные добираются до дома самостоятельно.

Напомним, 6 марта ученик гимназии «Земля и Вселенная» на Васильевском острове пожаловался на распылённый газовый баллончик. В школе факт экстренного проветривания отрицать не стали, но информацию об инциденте не подтвердили.