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16.03.2018 17:30

Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.

Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.

Зимой в ЖК "Образцовый квартал 3" был закрыт теплый контур. Параллельно велись работы по устройству внутриквартальных сетей. На сегодняшний день они завершены. Следующим этапом, после наступления определенного температурного режима, – будут фасадные работы. По технологии для получения устойчивого и долговременного результата при проведении фасадных работ необходимо учитывать погодные условия. Во введённом в эксплуатацию в октябре 2016 года жилом комплексе «Образцовый квартал» также фасадные работы производились по уже апробированной технологии с учётом погоды (температура воздуха должна быть выше +5), что позволило получить хороший результат.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Затем останется монтировать лифтовое оборудование, на которое строители отводят около 3 месяцев и завершить внутренние отделочные работы мест общего пользования.

ЖК "Образцовый квартал 3" является продолжением комплексного освоения территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в рамках проекта "На Царскосельских холмах".

В состав жилого комплекса входят три четырехэтажных дома на 168 квартир. Первыми жилыми комплексами, построенными в рамках проекта, был "Образцовый квартал", построенный в 2016 году. И "Образцовый квартал 2", введенный в эксплуатацию в феврале этого года, ключи от квартир которого выдаются с начала марта их счастливым обладателям.

"Образцовый квартал 3", как и два предыдущих Образцовых, построен по кирпично-монолитной технологии. На крыше каждого дома расположены импортные газовые котельные. А в квартирах вместо радиаторов установлена система отопления – теплый водяной пол. Также все дома оснащены малошумными лифтами Schindler.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отличительными особенностями ЖК "Образцовый квартал 3" являются эркеры, запроектированные в двух из трех домов, а также возможность на последних этажах установки камина без дополнительного согласования.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya


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Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30

Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.

Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
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предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.03.2018 17:30
Готовность ЖК "Образцовый квартал 3" составляет 70%.
Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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