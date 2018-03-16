СК пришел посмотреть на львенка в московской кальянной

Фотосессии с живым львенком в московской кальянной заинтересовали Главное следственное управление СК РФ по столице. Следователи взялись за проверку заведения, где обитает дикое животное.

Снимок маленького хищника, который сосет из бутылочки молоко, опубликовал 16 марта Следственный комитет РФ. Ведомство возмутило, что по столичной кальянной между столиками с посетителями ходит львенок, с которым охотно фотографируются клиенты.

В СК пожаловалась на живую забаву одна из жительниц Москвы, побывавшая в заведении, но не разделившая энтузиазма остальных посетителей. После ее заявления кальянную ждет проверка. Кафе спросят, на каких основаниях оно владеет животным.