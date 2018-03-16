Прокурор требует от компании Трампа предоставить документы о России
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, направил повестку Trump Organization (принадлежит семье Дональда Трампа) с требованием предоставить доступ к документам, связанным с Россией.
Об этом 16 марта пишет New York Times. Впрочем, никаких подробностей американским журналистам выяснить не удалось. Адвокат Trump Organization заявил, что компания еще с июля 2017-го сотрудничает со спецпрокурором и его командой. Напомним, Мюллер расследует возможный сговор российских властей со штабом Трампа. И в Москве, и в Вашингтоне эти обвинения отрицают. Официально о запросе в Trump Organization пока не говорят — если New York Times не ошиблась, то это первый случай, когда спецпрокурор запрашивает материалы, непосредственно связанные с бизнесом Трампа и его семьи.
В Белом доме пока отказываются от комментариев. «Мы продолжим оказывать всестороннее содействие. Из уважения к спецпрокурору мы не будем давать комментариев», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Справка:
Напомним, 16 февраля американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с Евгением Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». С созданием «фабрики троллей» связывали Пригожина. В ноябре прошлого года он опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.