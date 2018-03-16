Прокурор требует от компании Трампа предоставить документы о России

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, направил повестку Trump Organization (принадлежит семье Дональда Трампа) с требованием предоставить доступ к документам, связанным с Россией.

Об этом 16 марта пишет New York Times. Впрочем, никаких подробностей американским журналистам выяснить не удалось. Адвокат Trump Organization заявил, что компания еще с июля 2017-го сотрудничает со спецпрокурором и его командой. Напомним, Мюллер расследует возможный сговор российских властей со штабом Трампа. И в Москве, и в Вашингтоне эти обвинения отрицают. Официально о запросе в Trump Organization пока не говорят — если New York Times не ошиблась, то это первый случай, когда спецпрокурор запрашивает материалы, непосредственно связанные с бизнесом Трампа и его семьи.

В Белом доме пока отказываются от комментариев. «Мы продолжим оказывать всестороннее содействие. Из уважения к спецпрокурору мы не будем давать комментариев», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.