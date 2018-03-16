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16.03.2018 11:24

Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»

Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ГК «Эталон»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Приобрести квартиру в ипотеку от «Промсвязьбанка» можно с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 8,9%. Минимальный первоначальный взнос составит от 20% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок от 3 лет до 25 лет, максимальная сумма кредита – до 30 млн рублей.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Корпус 4.7-1 квартала «Галактика» – это 12-этажный дом, рассчитанный на 280 квартир разной конфигурации. В 10-этажном корпусе 4.7-2 запроектировано 450 квартир. Квартирография корпусов представлена квартирами-студиями, одно-, двух- и трехкомнатными. Оба корпуса возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом из корпусов на первом и втором этажах будут работать детские сады, способные принять по 80 воспитанников. Под жилыми корпусами будет расположена двухуровневая отапливаемая автостоянка.

Ввод в эксплуатацию корпусов 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

 


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Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»

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Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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В «Золотые купола» приезжала Золушка
В минувшие выходные в жилом комплексе «Золотые купола» в Сертолово показали спектакль «Золушка» театра «Кукольный дом». Юные жители жилого комплекса и их родители увидели знаменитое представление, получившее театральную премию «Золотая Маска».
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15.03.2018 15:50
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Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
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