Еще один банк аккредитовал новые корпуса квартала «Галактика»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпуса 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

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Корпус 4.7-1 квартала «Галактика» – это 12-этажный дом, рассчитанный на 280 квартир разной конфигурации. В 10-этажном корпусе 4.7-2 запроектировано 450 квартир. Квартирография корпусов представлена квартирами-студиями, одно-, двух- и трехкомнатными. Оба корпуса возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом из корпусов на первом и втором этажах будут работать детские сады, способные принять по 80 воспитанников. Под жилыми корпусами будет расположена двухуровневая отапливаемая автостоянка.

Ввод в эксплуатацию корпусов 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

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