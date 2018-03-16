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16.03.2018 11:41

На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах

Паром заволокло многоэтажки в Приморском районе Петербурга утром 16 марта из-за коммунальной аварии.
На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах
фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», течь дала труба у второго корпуса 137-го дома на улице Савушкина. Около десяти утра аварийная бригада приступила к локализации вытекания. Дефект задел 28 зданий. Дома теплоэнергетики перевели на резервную схему, пообещав, что горячая вода и отопление в квартирах останутся.

На ремонт трубы диаметром 300 мм специалистам потребуется 13 часов.

 

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
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