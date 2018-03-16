На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах
Паром заволокло многоэтажки в Приморском районе Петербурга утром 16 марта из-за коммунальной аварии.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», течь дала труба у второго корпуса 137-го дома на улице Савушкина. Около десяти утра аварийная бригада приступила к локализации вытекания. Дефект задел 28 зданий. Дома теплоэнергетики перевели на резервную схему, пообещав, что горячая вода и отопление в квартирах останутся.
На ремонт трубы диаметром 300 мм специалистам потребуется 13 часов.