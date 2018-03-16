Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании «уйти и заткнуться»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 марта прокомментировал предложение «уйти и заткнуться», которое накануне России сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«Может, образования не хватает», — цитирует Лаврова Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

В настоящий момент из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля все двусторонние контакты приостановлены, а приглашение главе российского внешнеполитического ведомства отозвано.

Напомним, заявление Уильямсон сделал 15 марта, когда объявил о планах по созданию нового «оборонного центра» по борьбе с химическим оружием. В строительство комплекса в Портон Дауне собираются вложить 48 млн фунтов. Уильямсон напомнил, что благодаря работе ученых в лаборатории Уилтшира якобы удалось установить, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. По словам министра обороны Великобритании, «нет никаких сомнений в том, что атака шла из России». «То, что Россия сделала в Солбсери, — это, безусловно, жестоко и возмутительно. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», – подытожил Уильямсон.