Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании «уйти и заткнуться»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 марта прокомментировал предложение «уйти и заткнуться», которое накануне России сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
«Может, образования не хватает», — цитирует Лаврова Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
В настоящий момент из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля все двусторонние контакты приостановлены, а приглашение главе российского внешнеполитического ведомства отозвано.
Напомним, заявление Уильямсон сделал 15 марта, когда объявил о планах по созданию нового «оборонного центра» по борьбе с химическим оружием. В строительство комплекса в Портон Дауне собираются вложить 48 млн фунтов. Уильямсон напомнил, что благодаря работе ученых в лаборатории Уилтшира якобы удалось установить, что экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию якобы отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. По словам министра обороны Великобритании, «нет никаких сомнений в том, что атака шла из России». «То, что Россия сделала в Солбсери, — это, безусловно, жестоко и возмутительно. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», – подытожил Уильямсон.
Справка:
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и некоторых других мерах, направленных против России. Санкции готовы поддержать США, Германия и Франция. Причиной для них стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.