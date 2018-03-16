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16.03.2018 11:31

Телеком-операторы просят узаконить сбор больших пользовательских данных

Крупнейшие телекоммуникационные компании хотят узаконить сбор больших пользовательских данных и торговлю ими. 

Об этом сообщает 16 марта «Коммерсант» со ссылкой на проект Инфокоммуникационного кодекса, разработанный Медиакоммуникационным союзом (входят МТС, «МегаФон» и «Вымпелком», «Ростелеком», а также крупнейшие медиахолдинги — Национальная медиагруппа, «Газпром-медиа», «СТС Медиа» и другие).

Большие пользовательские данные — это любая информация о поведении и действиях человека в Интернете, которую могут собирать электронные устройства или специальные программы. Она не попадает под закон о защите персональных данных, поскольку точно не идентифицирует человека, а только позволяет вычислить его косвенно. Сейчас сбор такой информации никак не регламентирован. 

Проект, разработанный МКС, предлагает узаконить коммерческое использование данных пользователей всеми отраслями экономики (прежде всего для контекстной рекламы). Для этого необходимо создать список данных, которые требуют согласования на использование и передачу. Процедура получения такого согласия при этом должна упроститься. Обработку данных, не относящихся к этой группе, предлагается осуществлять без согласия субъекта.

Кроме того, компании предлагают закрепить в России принцип сетевого нейтралитета, который не позволит провайдерам блокировать сайты или «замедлять доступ к онлайн-контенту». Однако они  готовы сделать исключение для трафика торрентов.

Также концепция предусматривает упрощение регулирования строительства и размещения объектов связи, ускорение принятия решений при распределении частот и введение поэтапной оплаты за их выделение.

 


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