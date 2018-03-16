ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре

Еще
12:50 16.03.2018
Пришлите свою новость!
12:49
На взявшего «под судью» 200 тысяч адвоката из Петербурга возбудили дело
12:45
На Наличной рабочие спасали машину фанерой
12:38
Петербуржец и костромич получили уголовные дела за статуэтку с наркотиками
12:36
Электротранспорт Петербурга готовится к выборам
12:22
В школе на Петергофском распылили газовый баллончик, учащихся эвакуируют
12:15
В ДТП на Ленинском пострадал ребенок
12:08
СК пришел посмотреть на львенка в московской кальянной
12:07
Прокурор требует от компании Трампа предоставить документы о России
11:41
На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах
11:37
Наталья Поклонская продолжит борьбу с «Матильдой»
11:32
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании «уйти и заткнуться»
11:31
Телеком-операторы просят узаконить сбор больших пользовательских данных
11:15
Председатель совета директоров Выборг-банка отправился под арест уже дважды
11:14
Владимир Путин встретится с петербургскими медиками
11:10
Россияне лишились 55 млрд из-за непонимания пенсионной реформы
10:57
Путин наградил трёх лучших наставников России
10:42
Россия сократила вложения в госдолг США
10:33
Двухметровый грабитель в очках навестил ювелирный в Кировске
10:27
В МИД РФ пообещали расширить «чёрные списки» в ответ на новые санкции США
10:22
Мины, гранаты, пять детонаторов с тротилом вынесла из колпинской квартиры полиция
10:05
Сомнологи Центра им. Алмазова ждут петербуржцев с проблемным сном
10:01
Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»
09:53
На КАД летает лёд
09:53
Риелтора подозревают в «отъёме» чужой квартиры в центре Петербурга
09:45
В России пройдет масштабная проверка молочного рынка
09:37
В Купчино бездомный погиб, греясь в трансформаторной будке
09:24
Всеволожская полиция вошла, когда брат рубил брата
09:19
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
09:14
Визит «соцработницы» обошелся пожилому петербуржцу в 540 тысяч
09:01
В Москве прогнозируют ультраполярное вторжение
08:48
На Выборгской набережной «шашечник» перекинул «Лексус» на встречку
08:41
Еще одного школьника с отравлением госпитализировали в Выборгском районе
08:37
Савченко внесли в базу данных «Миротворца»
08:29
Банкомат Росбанка на Конституции открыли ключом и похитили оттуда 2,5 млн
08:21
The Telegraph: Яд для Скрипаля привезла в чемодане его дочь
08:05
Ущерб от коррупции в 2017 году превысил 177 миллиардов рублей
03:07
День святого Патрика будут отмечать несколько дней
02:56
Diablo Swing Orchestra смешает метал, джаз, рок-н-ролл и оперу
02:50
В Петербурге откроется «Музей ядов»
02:36
Черниговская и Волков поспорят о сверхразуме
02:20
Леонид Фёдоров и Владимир Волков выступят вместе
02:11
Владимир Рыжков расскажет петербуржцам байки об Алтае
01:57
На фестивале уличных баттлов ждут мастеров брейкинга и хип-хоп шоу
01:43
В "Авроре" покажут ретроспективу Бертолуччи
01:30
Михаил Ефремов привез в Петербург "Амстердам"
01:16
Архивисты Петербурга расскажут о своей работе и политкаторге
00:58
ЦСКА прошел "Лион" в Лиге Европы
00:42
Савченко пообещала кинуть в лицо Порошенко звезду Героя Украины
00:28
Вашингтон задумался над новыми санкциями против России
00:17
Манчини: Мы выступили лучше в Лиге Европы, чем в прошлом сезоне
00:05
В Петербурге стартовали продажи техасского «Тахо»
15/03
Дэнни Бойл озвучил детали работы над «Джеймсом Бондом»
15/03
Манчини: Диагноз Кокорина будет известен только завтра
15/03
Савченко предложила себя в обмен на украинских заключенных в России
15/03
Петербуржец рассказал, как его «развели» в автосалоне
15/03
17-летний пловец умер в бассейне Обнинска во время соревнований
15/03
Госдеп отрицает, что санкции США приурочены к выборам в России
15/03
«Зенит» выбыл из Лиги Европы
15/03
Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа
15/03
В Минобороны России назвали слова министра обороны Британии «риторикой базарной хабалки»
15/03
Смерть на Просвещения: уходивший от ДТП «Форд» прижал человека столбом
15/03
В Майами обрушился 950-тонный пешеходный мост, есть жертвы
15/03
Франция решила арестовать саудовскую принцессу
15/03
Штаб Навального в Петербурге: Нам подкинули муляжи бюллетеней и футболки с Путиным
15/03
Первый тайм «Зенит» и «Лейпциг» завершили вничью
15/03
Кокорин был заменен из-за травмы в начале матча с «Лейпцигом»
15/03
Преображенской церкви на улице Добровольцев хотят добавить дом причта
15/03
США обвинили Россию в кибератаке на энергосистему страны
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
16.03.2018 10:59

ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре

ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
фото предоставлено компанией Компания «Л1»

15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».

Это престижные корпуса в комплексе бизнес-класса. Одновременно с жилыми в эксплуатацию были введены коммерческие помещения и два теплых подземных паркинга в сумме на 341 машиноместо.

Полученное свидетельство дает возможность покупателям недвижимости оформить право собственности на жилье и место в паркинге сразу после начала заселения, которое состоится уже в самое ближайшее время.

ЖК «Премьер Палас» находится в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева. Из окон квартир открываются прекрасные виды на реку, Крестовский остров и Финский залив. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59

ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре

15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45

ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре

Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50

Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»

Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Преображенской церкви на улице Добровольцев хотят добавить дом причта
Смольный установит онлайн-видеокамеры на проблемных стройках
Самая доступная квартира в Кудрово стоит 1,7 млн рублей
Дачи в Подмосковье рекордно подешевели
Названы лучшие города мира для обогащения на недвижимости
Пионеры программы «Ленинградский гектар» определятся к концу года
Выдача ипотеки в феврале в России удвоилась
Самые доступные квартиры у метро «Парнас» стоят от 1,5 млн рублей
«Строительный трест»: Высотки вместо детсада на Сантьяго-де-Куба не будет
Самая доступная квартира с «городской пропиской» обойдется в 1,26 млн рублей
Октябрьская набережная: Несоветские перспективы
Ширма для модерна на Охте
Сага о несносных самостроях
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
Поймай застройщика, если сможешь
Новостройка VS вторичка: где жить
Славянку и Ленсоветовский хотят приумножить
Три паспорта для новодела на Садовой
Славу КПСС испортил квартирный вопрос
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Савушкина лопнула труба с кипятком, теплоэнергетики пообещали не отключать тепло в домах

pixabay

Колдуны и генерал Гоголь: В какой Англии не прижились российские дипломаты

ЗСД заволокло черным дымом

Новости компаний
фото предоставлено компанией Компания «Л1»
16.03.2018 10:59
ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре
15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».
Компания «Л1»
15.03.2018 17:45
ЖК «Граф Орлов» зарегистрировали в кадастре
Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет сданного в этом году третьего корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.03.2018 15:50
Открыты продажи квартир в двух новых корпусах квартала «Галактика»
Начались продажи квартир в корпусах 4.7-1 и 4.7-2 квартала «Галактика», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ГК «Эталон»
14.03.2018 17:01
Группа «Эталон» вошла в Топ-10 успешных девелоперов Москвы
По итогам первых двух месяцев 2018 года Группа «Эталон» стала одним из лидеров по объемам продаж на первичном рынке «старой» Москвы
Setl City
13.03.2018 17:40
«Сэтл Сити» признана «Лидером отрасли 2017»
Компания «Сэтл Сити» стала первой по Северо-Западу в номинации «Подготовка строительной площадки» Всероссийского бизнес-рейтинга. Застройщик получил статус «Лидер отрасли 2017» и возглавил список компаний с высшим уровнем надежности «ААА».
предоставлено компанией Setl City
12.03.2018 11:02
Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»
Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Группа компаний «ЦДС»
07.03.2018 11:59
Открыты продажи в корпусе «А» ЦДС «Новое Янино»
Группа ЦДС открыла продажи в корпусе «А» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года.
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 11:10
«Группа ЛСР» дарит паркинг покупателям «Богемии»
Покупатели квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» строит в престижном Московском районе, могут получить паркинг бесплатно.
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2018 16:00
Жилой комплекс «Группы «ЛСР» аккредитован еще одним банком
Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов «Группы «ЛСР», включив в программу ипотечного кредитования жилой комплекс «Звездный дуэт».
АО «ГК «Эталон»
05.03.2018 15:30
Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади
Группа «Эталон» планирует вывести на рынок до 700 тыс. кв. м реализуемой площади в своих жилых комплексах в 2018 г.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.