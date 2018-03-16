ЖК «Премьер Палас» зарегистрировали в кадастре

15 марта Компания Л1 – Строительная компания №1 получила свидетельство о постановке на кадастровый учет жилых корпусов и паркингов ЖК «Премьер Палас».

Это престижные корпуса в комплексе бизнес-класса. Одновременно с жилыми в эксплуатацию были введены коммерческие помещения и два теплых подземных паркинга в сумме на 341 машиноместо.

Полученное свидетельство дает возможность покупателям недвижимости оформить право собственности на жилье и место в паркинге сразу после начала заселения, которое состоится уже в самое ближайшее время.

ЖК «Премьер Палас» находится в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева. Из окон квартир открываются прекрасные виды на реку, Крестовский остров и Финский залив. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty