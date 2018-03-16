Россияне лишились 55 млрд из-за непонимания пенсионной реформы

Россияне могли потерять в 2017 году 55 млрд рублей из-за смены компаний, управляющих пенсионными накоплениями.

Такие данные приводит 16 марта «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты Пенсионного фонда России (ПФР) и выводы источников в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

По информации ПФР, примерно 2,2 млн человек недосчитались 33,9 млрд рублей из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды. Аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери при досрочном переходе в 27 – 35 млрд рублей. Такие цифры свидетельствуют о непонимании гражданами принципов перевода пенсионных накоплений. В 2018 году ущерб может оказаться еще больше, отмечает издание.

Согласно действующим правилам, гражданин имеет право раз в пять лет менять страховщика (НПФ или ПФР) без потери дохода. При досрочном переходе потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. На начало 2017 года в нем было 41,3 млрд рублей. За счет потерь «молчунов» по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 млрд рублей.

Всего в 2017 году гражданами было подано 6,6 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений (из них 6,4 млн штук о переходе в НПФ).