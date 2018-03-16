Путин наградил трёх лучших наставников России

В России впервые вручили знаки отличия «За наставничество». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ 16 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность награды получили ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики Анатолий Шалыто и директор новгородского учреждения дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина» Николай Варухин.

Знак отличия «За наставничество» был учрежден в марте для опытных работников за личные заслуги в наставничестве в течение не менее пяти лет. Прообразом стала государственная награда «Почетный наставник молодежи РСФСР», которая существовала с 1981-го по 1995 год. Она вручалась высококвалифицированным рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам.