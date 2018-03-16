Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в январе 2018 года сократила объем вложений в гособлигации США с 102,2 млрд долларов до 96,9 млрд долларов. Об этом 16 марта сообщается на сайте минфина США.

Уточняется, что в январе прошлого года России хранила в ценных бумагах США 86,2 млрд долларов.

На данный момент Россия опустилась с 15-го на 16-е место среди стран по инвестициям в облигации США.

Первое место занимает Китай, который вложил 1,168 трлн долларов за месяц. На втором месте расположилась Япония — 1,065 трлн долларов. А третью позицию заняла Ирландия — 327,5 млрд долларов.