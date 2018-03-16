В МИД РФ пообещали расширить «чёрные списки» в ответ на новые санкции США

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков 16 марта заявил, что российские власти расширят «черный список» в качестве ответной меры на новые санкции из Вашингтона.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой «черный список» очередной группой американских деятелей», — цитирует Рябкова «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

Замглавы подчеркнул, что ответное расширение списка происходит не по желанию Москвы, а только в качестве реакции на действия США.

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире», — отметил Рябков.

Напомним, 15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. 12 человек из тех, которые сегодня внесены в санкционный список, — сотрудники агентства. Двое – Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов – якобы являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Ранее, 16 февраля, американский минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». С созданием «фабрики троллей» связывали Пригожина. В ноябре прошлого года он опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.