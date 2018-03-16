Мины, гранаты, пять детонаторов с тротилом вынесла из колпинской квартиры полиция

Коллекционера боевых артефактов нашли стражи порядка в Колпинском районе Петербурга. Своё жилище горожанин превратил во взрывоопасный музей.

Как стало известно «Фонтанке», днём 14 марта полиция нанесла визит в одну из квартир 28-го дома на набережной Комсомольского канала. У 23-летнего хозяина обнаружился весомый боекомплект времён Великой Отечественной войны: две миномётные мины, две гранаты без детонаторов, авиационные патроны, 17 капсюлей, полкило пороха, самодельный пистолет, ствол для винтовки Мосина и пять детонаторов с тротилом.

Коллекция попала под 222-ю статью УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Возбуждено уголовное дело. Хозяин оружия находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, стражи порядка установили признаки преступления, предусмотренного статьёй 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ).