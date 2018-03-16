Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»

Нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Травму игрок получил накануне, в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Как 16 марта сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, в ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции клуб сообщит дополнительно.

Напомним, на третьей минуте матча Кокорин пошел в борьбу и получил удар по ногам, после которого не смог продолжить играть. Поле он покинул на медицинском каре.

Игра завершилась со счетом 1:1.