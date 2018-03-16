Еще
10:36 16.03.2018
Пришлите свою новость!
10:33
Двухметровый грабитель в очках навестил ювелирный в Кировске
10:27
В МИД РФ пообещали расширить «чёрные списки» в ответ на новые санкции США
10:22
Мины, гранаты, пять детонаторов с тротилом вынесла из колпинской квартиры полиция
10:05
Сомнологи Центра им. Алмазова ждут петербуржцев с проблемным сном
10:01
Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»
09:53
На КАД летает лёд
09:53
Риелтора подозревают в «отъёме» чужой квартиры в центре Петербурга
09:45
В России пройдет масштабная проверка молочного рынка
09:37
В Купчино бездомный погиб, греясь в трансформаторной будке
09:24
Всеволожская полиция вошла, когда брат рубил брата
09:19
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
09:14
Визит «соцработницы» обошелся пожилому петербуржцу в 540 тысяч
09:01
В Москве прогнозируют ультраполярное вторжение
08:48
На Выборгской набережной «шашечник» перекинул «Лексус» на встречку
08:41
Еще одного школьника с отравлением госпитализировали в Выборгском районе
08:37
Савченко внесли в базу данных «Миротворца»
08:29
Банкомат Росбанка на Конституции открыли ключом и похитили оттуда 2,5 млн
08:21
The Telegraph: Яд для Скрипаля привезла в чемодане его дочь
08:05
Ущерб от коррупции в 2017 году превысил 177 миллиардов рублей
03:07
День святого Патрика будут отмечать несколько дней
02:56
Diablo Swing Orchestra смешает метал, джаз, рок-н-ролл и оперу
02:50
В Петербурге откроется «Музей ядов»
02:36
Черниговская и Волков поспорят о сверхразуме
02:20
Леонид Фёдоров и Владимир Волков выступят вместе
02:11
Владимир Рыжков расскажет петербуржцам байки об Алтае
01:57
На фестивале уличных баттлов ждут мастеров брейкинга и хип-хоп шоу
01:43
В "Авроре" покажут ретроспективу Бертолуччи
01:30
Михаил Ефремов привез в Петербург "Амстердам"
01:16
Архивисты Петербурга расскажут о своей работе и политкаторге
00:58
ЦСКА прошел "Лион" в Лиге Европы
00:42
Савченко пообещала кинуть в лицо Порошенко звезду Героя Украины
00:28
Вашингтон задумался над новыми санкциями против России
00:17
Манчини: Мы выступили лучше в Лиге Европы, чем в прошлом сезоне
00:05
В Петербурге стартовали продажи техасского «Тахо»
15/03
Дэнни Бойл озвучил детали работы над «Джеймсом Бондом»
15/03
Манчини: Диагноз Кокорина будет известен только завтра
15/03
Савченко предложила себя в обмен на украинских заключенных в России
15/03
Петербуржец рассказал, как его «развели» в автосалоне
15/03
17-летний пловец умер в бассейне Обнинска во время соревнований
15/03
Госдеп отрицает, что санкции США приурочены к выборам в России
15/03
«Зенит» выбыл из Лиги Европы
15/03
Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа
15/03
В Минобороны России назвали слова министра обороны Британии «риторикой базарной хабалки»
15/03
Смерть на Просвещения: уходивший от ДТП «Форд» прижал человека столбом
15/03
В Майами обрушился 950-тонный пешеходный мост, есть жертвы
15/03
Франция решила арестовать саудовскую принцессу
15/03
Штаб Навального в Петербурге: Нам подкинули муляжи бюллетеней и футболки с Путиным
15/03
Первый тайм «Зенит» и «Лейпциг» завершили вничью
15/03
Кокорин был заменен из-за травмы в начале матча с «Лейпцигом»
15/03
Преображенской церкви на улице Добровольцев хотят добавить дом причта
15/03
США обвинили Россию в кибератаке на энергосистему страны
15/03
Как связать аэроэкспресс и Южный
15/03
В Петербурге может появиться план реализации Генплана
15/03
Гудков и Собчак создадут «Партию перемен»
15/03
«Зенит» назвал состав на ответный матч с «Лейпцигом»
15/03
Пригожин ответил на новые санкции: больше не будет ходить в «Макдоналдс»
15/03
В четыре подъезда взорванного дома на Народного Ополчения вернули свет и газ
15/03
Инвесторов, получающих участки у Смольного целевым назначением, могут ограничить пятилетним сроком строительства
15/03
«Крестовский остров» закрыт на вход из-за наплыва фанатов
15/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта
15/03
Евгений Водолазкин пишет новый роман — не об истории
15/03
Мужчина со шрамом наказал борцов с нелегальной рекламой в Петербурге
15/03
К «Новокрестовской» пустили «одномерный» поезд
15/03
Колдуны и генерал Гоголь: В какой Англии не прижились российские дипломаты
15/03
Последние дебаты кандидатов в президенты: Драка в прямом эфире не удалась
15/03
Александр Кержаков стал тренером юношеской сборной России по футболу
15/03
«Экспофорум» перепроектирует развязку у Пулковки, где нашли захоронения
15/03
Верховный суд отказался дать Явлинскому эфирное время
15/03
В России изобрели трехколесный электромобиль
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
16.03.2018 10:01

Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»

Нападающему петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Травму игрок получил накануне, в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Как 16 марта сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, в ближайшее время футболист отправится в Рим, где будет проходить лечение. О сроках операции клуб сообщит дополнительно.

Напомним, на третьей минуте матча Кокорин пошел в борьбу и получил удар по ногам, после которого не смог продолжить играть. Поле он покинул на медицинском каре.

Игра завершилась со счетом 1:1.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10

В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кокорин получил разрыв связок во время матча с «Лейпцигом»
ЦСКА прошел "Лион" в Лиге Европы
Манчини: Мы выступили лучше в Лиге Европы, чем в прошлом сезоне
Манчини: Диагноз Кокорина будет известен только завтра
«Зенит» выбыл из Лиги Европы
Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа
Первый тайм «Зенит» и «Лейпциг» завершили вничью
Кокорин был заменен из-за травмы в начале матча с «Лейпцигом»
«Зенит» назвал состав на ответный матч с «Лейпцигом»
Александр Кержаков стал тренером юношеской сборной России по футболу
Как Крестовский стал островом невезения
СКА против «бей-беги» из Ярославля
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Ничьи, что хуже поражения
Как баскетбольный «Зенит» бился за Карасева
Потерялся "Зенит"
Переигровка как «обозначение»
Как СКА преодолевает олимпийское похмелье
Как доехать до чемпионата
Импотенция «Зенита»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Колдуны и генерал Гоголь: В какой Англии не прижились российские дипломаты

ЗСД заволокло черным дымом

"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» показывает, как выглядит предполагаемый эпицентр взрыва на Народного Ополчения

Новости компаний
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.