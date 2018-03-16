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16.03.2018 09:53

Риелтора подозревают в «отъёме» чужой квартиры в центре Петербурга

Бизнес-леди, владеющая двумя агентствами недвижимости, заинтересовала полицию Петербурга. Подробности сделки двухлетней давности говорят о том, что не все чисто в делах предпринимательницы. 

По информации «Фонтанки», 16 марта полиция задержала специалиста по недвижимости Оксану Шаптала и ее предполагаемого подельника Кирилла Тесленко. 

Как полагает следствие, в 2016 году в Росреестр поступил подложный договор купли-продажи на трёхкомнатную квартиру на улице Достоевского, 12. Жилплощадь оценивалась в стоимость более 6,2 млн рублей. Право собственности перешло от законного хозяина к Кириллу Тесленко.

В причастности к изготовлению подложных документов подозревают риелтора Оксану Шаптала. Она владеет агентствами недвижимости AVATERRA и «Первая Невская компания». В социальной сети петербурженка сообщает о себе, что провела порядка двух тысяч сделок и работает на рынке 15 лет.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет возможных соучастников преступления.

 


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