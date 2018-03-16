В России пройдет масштабная проверка молочного рынка

Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил в срок до 26 марта провести масштабную проверку молочной продукции в российских магазинах. Подобная инспекция проводится на федеральном уровне впервые, в ней участвуют Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество.

Подробности 16 марта сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с текстом поручения вице-премьера. Уточняется, что в рамках проверки в рознице закупаются образцы молока, сливочного масла и творога, которые затем направляются для исследования в лаборатории Роспотребнадзора и Россельхознадзора, чтобы сделать вывод о реальной доле фальсификата на рынке.

О поручении Дворковича проверить молочную продукцию знает и сотрудник молокоперерабатывающей компании. По его информации, пробы отбираются в магазинах, проверка не затрагивает производителей.

Проверку курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, уточняет источник на молочном рынке. По его словам, Абызову поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.

В пресс-службе «открытого правительства» РБК подтвердили, что работают над таким поручением.

Представители Аркадия Дворковича, Россельхознадзора и Роскачества отказались от комментариев. В пресс-службе Роспотребнадзора сочли невозможным обсуждать с агентством документ правительства для служебного пользования.